Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Bocholt (ots)

Im alkoholisierten Zustand hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt einen Unfall verursacht. Der 70-Jährige war gegen 08.15 Uhr vom Westring nach rechts in die Dinxperloer Straße abgebogen. Nach ersten Erkenntnissen verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Wagen, der in Gegenrichtung an der roten Ampel hielt. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen.

