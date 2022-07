POL-F: 220721 - 0787 Frankfurt-Dornbusch: Polizist und Radfahrer bei Kontrolle gestürzt

Frankfurt (ots) - (la) Am Mittwoch, den 20. Juli 2022, kam es gegen 11.30 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung vor einem Kindergarten in der Körnerstraße. Ein unbekannter Mann stellte sich vor den abgezäunten Spielplatz eines Kindergartens in der Körnerstraße. Er öffnete seine Hose und entblößte seinen Genitalbereich. Danach entfernte er sich. Über den ...

mehr