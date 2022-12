POL-PPRP: Nachtragsmeldung zur Pressemeldung POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Ludwigshafen (ots) - Am späten Samstagabend (17.12.2022) kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Goethestraße in Waldsee. Glücklicherweise bemerkten die beiden Bewohner die Brandentwicklung rechtzeitig und konnten das Haus unverletzt verlassen. Dieses geriet jedoch in Vollbrand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

