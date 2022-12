Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Betrunkene erbeuten Jacke

Ludwigshafen-Stadtteil Süd (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Raub in der Roonstraße. Hierbei erbeuteten die beiden alkoholisierten 18- und 19-jährigen Täter die Jacke des geschädigten 27-Jährigen. Dieser wurde zunächst gemeinsam mit seiner Freundin durch die beiden Täter angerempelt und nach dem Erbeuten der Jacke zudem noch ins Gesicht geschlagen. Nach kurzer fußläufiger Flucht in Richtung Berliner Platz konnten die beiden Täter in Höhe der dort ansässigen Diskothek durch die Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe und kurzweiliger Ausnüchterung in der Zelle wurden die beiden Täter aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

