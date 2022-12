Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Samstagmittag des 17.12.2022 kam es im Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Ganderhofstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu einer starken Rauchentwicklung durch entzündetes Laub. Durch die angerückte Feuerwehr konnte der Ausbruch eines größeren Brandes verhindert werden, sodass keine Anwohner verletzt wurden. Nach einer Durchlüftung des Anwesens durch die Feuerwehr, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen kehren.

