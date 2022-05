Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer (16.05.2022)

Singen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Singen am Montagabend auf der Bohlinger Straße erwischt. Gegen 20.30 Uhr überprüften die Polizisten einen 59-jährigen VW-Fahrer und stellten dabei Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Alkoholtest mit einem Wert von knapp 1,4 Promille bestätigte den Verdacht. Der 59-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ebenfalls ein. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell