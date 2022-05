Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Stahringen - Wahlwies, Lkr. Konstanz) Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt (16.05.2022)

Radolfzell-Stahringen - Wahlwies (ots)

Einen Schutzengel gehabt hat ein Mann bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 6165 zwischen Stahringen und Wahlwies. Ein 34-Jähriger fuhr mit einem BMW auf der K 6151 als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der junge Mann blieb unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden.

