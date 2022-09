Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in ehemaliges Pfadfinderheim?

Kaiserslautern (ots)

Passanten haben am Mittwochmorgen die Polizei verständigt, weil ihnen zwei Männer auf dem Spielplatz in der Kanalstraße aufgefallen sind. Mit einer Brechstange brachen sie die Tür des Pfadfinderheims auf und drangen in das Gebäude ein. Eine Polizeistreife stellte die Verdächtigen zur Rede. Wie sich herausstellte, waren die Männer berechtigt in dem Haus zugange. Das alte Pfadfinderheim soll abgerissen werden. Die Männer sind für das damit beauftragte Unternehmen tätig. Die "Pädler" sind mittlerweile in ein anderes Haus umgezogen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell