Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb lässt Armband verschwinden

Kaiserslautern (ots)

Ein Trickdieb hat in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt zugeschlagen. Wie eine Mitarbeiterin bei der Polizei anzeigte, gelang es dem Täter, ein hochwertiges Armband "verschwinden" zu lassen.

Der Mann hatte sich am vergangenen Mittwoch (24. August) nachmittags in dem Geschäft in der Fußgängerzone unter einem Vorwand beraten lassen. Ihm wurden mehrere Armbänder gezeigt. Erst nach dem Gespräch fiel auf, dass eines der Schmuckstücke fehlt.

Es handelt sich um ein 19 Zentimeter langes Gliederarmband aus Gelb- und Weißgold (bicolor), jeweils 585er Legierung, mit groben Gliedern in verschiedenen Größen. Das Armband hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: schlank, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit dunkler Hose und dunklem Sakko, darunter ein weißes Hemd und auf dem Kopf eine weiße Baseball-Kappe.

Zeugen, denen der Mann am Tattag oder auch an anderen Tagen in der Innenstadt aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

