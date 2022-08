POL-PPWP: Betrüger erbeuten sechsstelligen Betrag

Kaiserslautern (ots) - Mit reichlich Alkohol im Blut sind zwei Frauen und ein Mann am Dienstagabend im Gewerbegebiet West auf Diebestour gegangen. In einem Einkaufsmarkt fiel das Trio kurz vor 21 Uhr dem Hausdetektiv auf. Zusammen hatten die drei Täter Wodka, Whiskey, Sporttaschen, Geldbörsen, eine Handtasche, eine Stoffjacke und mehrere Sonnenbrillen an sich genommen und wollten diese an der Kasse vorbeischmuggeln, ...

mehr