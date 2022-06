Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Korrektur Automarke - Fahrzeugbrand in Greifswald

Greifswald (ots)

Entgegen der Pressemiteilung zum Fahrzeugbrand in Greifswald ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5244586 ) am 10.06.2022 handelte es sich bei dem in Brand gesetzten PKW nicht um einem BMW sondern um ein Fahrzeug der Marke VW.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell