POL-PPWP: Einkaufen auf die illegale Art...

Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut sind zwei Frauen und ein Mann am Dienstagabend im Gewerbegebiet West auf Diebestour gegangen. In einem Einkaufsmarkt fiel das Trio kurz vor 21 Uhr dem Hausdetektiv auf. Zusammen hatten die drei Täter Wodka, Whiskey, Sporttaschen, Geldbörsen, eine Handtasche, eine Stoffjacke und mehrere Sonnenbrillen an sich genommen und wollten diese an der Kasse vorbeischmuggeln, ohne dafür zu bezahlen. Gesamtwert der Waren: mehrere hundert Euro.

Weil sich das Trio weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde die Polizei hinzugezogen. Den Beamten gelang es schließlich, die Identitäten festzustellen. Weil alle drei Personen alkoholisiert waren, wurden sie noch zum Atemtest gebeten - zwei von ihnen hatten hohe Alkoholpegel von 1,74 und 2,57 Promille; der dritte Wert lag mit 0,26 Promille deutlich niedriger. Auf das Trio kommt ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Bereits am Dienstagnachmittag ist ein vermisstes Mädchen aus der Eifel in Kaiserslautern als Ladendiebin aufgefallen. Der Hausdetektiv einer Modeboutique in der Fußgängerzone erwischte die Jugendliche am Nachmittag dabei, als sie ein Sommer-Top stehlen wollte. Sie war mit dem Kleidungsstück in die Umkleidekabine gegangen und trug es am Körper, als sie herauskam - das Preisschild hatte sie abgerissen.

Die hinzugezogene Polizeistreife nahm telefonisch Kontakt zu den Eltern der 14-Jährigen auf. Sie teilten mit, dass sie ihre Tochter vergangene Woche als vermisst gemeldet hatten. Nach dem Telefonat machten sie sich auf den Weg in die Pfalz, um ihren Sprössling persönlich abzuholen - mit einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahls im Gepäck.

Besonders schlau wollte auch eine junge Frau aus dem Stadtgebiet sein. Statt neuer Kosmetikartikel hat sie nun allerdings eine Strafanzeige wegen Betrugs am Hals. Die 20-Jährige war am Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt aufgefallen. Sie hatte verschiedene Artikel auf das Kassenband gelegt, der Kassiererin eine Online-Rechnung präsentiert und angegeben, sie wolle die Sachen zurückgeben. Bevor die Mitarbeiterin der jungen Dame Geld auszahlen konnte, löste allerdings die Diebstahlsicherung aus. Das kam der Kassiererin merkwürdig vor, weshalb sie den Vorgang genauer prüfte und dem Betrug auf die Schliche kam. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die 20-Jährige die Tat schließlich zu. |cri

