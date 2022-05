Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gem. Ammerbuch, Landkreis Tübingen, BAB 81 Singen-Stuttgart: schwerer Unfall mit Fahrbahnsperrung

Ludwigsburg (ots)

Der 22jährige Lenker eines VW Golf befuhr am Freitag, 23.05 Uhr, die linke Spur der zweispurigen BAB 81 in Richtung Stuttgart. Ein noch unbekannter VW Touareg Fahrer zog, als sich der Golf auf Höhe seines Fahrzeugs befand, unvermittelt nach links. Der Golffahrer wich daraufhin nach links aus, geriet in den dortigen unbefestigten Mittelstreifen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Golf und kam auf dem rechten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Endstand. Der nicht angegurtete Fahrer des Golfs wurde bei dem Überschlag aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwerverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von 20.000,-EUR. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf musste abgeschleppt werden. Da bei der Unfallaufnahme Gegenstände aufgefunden wurden, die darauf schließen ließen, dass sich eventuell noch weitere Personen in dem Golf befunden haben könnten, wurde der Bereich um die Unfallstelle durch die bereits vor Ort befindliche Feuerwehr abgesucht. Auch eine Drohne des DRK kam zum Einsatz. Die Absuche verlief jedoch negativ. Im Pkw VW Golf befand sich eine leere Flasche eines hochprozentigen alkoholischen Getränks, so dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Stuttgart bis gg. 02.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rottenburg ausgeleitet. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Der schwerverletzte Fahrer des Golfs kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst war mit starken Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: 0711/6869-1

