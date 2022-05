Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Verursacher

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Chryslers die Stuttgarter Straße in aufsteigender Richtung. Als ein 42-jähriger Fahrer eines VW Golf von einem Parkplatz auf dieselbe Straße einfahren wollte, kam es zur Kollision. Nach dem Zusammenstoß klagte die Fahrerin des Chrysler über Schmerzen im Hals- und Rückenbereich, weshalb sie vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, beim Chrysler wird der Schaden auf etwa 6.000 geschätzt. Infolge des Unfalls war der Chrysler nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 0,9 Promille festgestellt.

