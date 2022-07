Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handy unterschlagen

Einbeck (ots)

Kreiensen / Bahnhof (rod)

Am 05.07.2022 ließ eine 65-jährige Stadtoldendorferin gegen 19.30 Uhr ihr Samsung Mobiltelefon in einer Bushaltestelle am Bahnhof Kreiensen liegen. Als sie später den Bereich absuchte, konnte das Handy nicht mehr aufgefunden werden. Das Handy hatte einen Wert von ca. 50 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Handies geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kreiensen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell