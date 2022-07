Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung in der ehemaligen Roswitha-Klinik

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim , Hildesheimer Straße, Freitag, den 08.07.2022 13:00 Uhr - Montag, den 11.07.2022 08:45 Uhr.

Bad Gandersheim (kli) - In dem oben genannten Tatzeitraum versuchten bislang unbekannte Täter widerrechtlich in das Gebäude der ehemaligen Roswitha-Klinik in Bad Gandersheim einzudringen. Dazu demontierten die Täter eine Glasscheibe aus einem Türrahmen. Da die Roswitha-Klinik in der Vergangenheit des Öfteren Ziel unterschiedlicher Straftaten geworden ist, appelliert die Polizei, verdächtige Beobachtungen umgehend unter 110 oder der Amtsleitung der Polizei Bad Gandersheim 05382/91920-0 zu melden.

