POL-NOM: Brand in Uslar - Update

USLAR(da) -Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:47 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wie mittlerweile feststeht, ist das Feuer im Bereich des Schlafzimmers in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr aus Uslar war mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte im Schlafzimmer bedauerlicherweise einen weiblichen Leichnam feststellen. Eine Identifizierung war bislang noch nicht möglich und wird erst Morgen nach der durch die Staatsanwaltschaft Göttingen angeordneten Obduktion einwandfrei feststehen. Die weiteren Anwohner konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen, direkt brandbetroffen ist nur die Wohnung im Dachgeschoss. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mind. 50.000EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei dauern noch an.

