POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen in Nörten-Hardenberg

Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße Sonntag, 10.07.2022, 15:30 Uhr NORTHEIM(da) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel einer Funkstreife am gestrigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr in der Göttinger Straße leichter Atemalkoholgeruch bei einem 39-jährigen PKW-Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab 0,66 Promille. Dem Mann aus dem Bereich Katlenburg-Lindau wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

