Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auseinandersetzung auf dem Schüttenhoff

Northeim (ots)

Montag, 11.07.2022, 00:40 Uhr

Nörten-Hardenberg, Leineweg

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Am Rande der Schüttenhoff-Veranstaltung in Nörten-Hardenberg kam es heute in den frühen Morgenstunden gegen 00:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Ortsansässigen Heranwachsenden. Vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums gerieten ein 19-Jähriger und ein 22-jähriger aneinander, der 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt; ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell