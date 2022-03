PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 12.03.2022

Limburg (ots)

1.

Bahnhofsplatz in 65549 Limburg: Auseinandersetzung unter mehreren Personen / Angriff auf Polizeibeamte, Tatzeit: Freitag, 11.03.2022, 21:25 Uhr

Am Freitag, den 11.03.2022, gegen 21:25 Uhr, wurden Beamte der Polizeistation Limburg und des Bahnhofspostens der Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an den Bahnhofsplatz in Limburg gerufen. Vor Ort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf ein 24-jähriger Mann aus Villmar von mehreren, bislang unbekannten, Personen angegriffen und verletzt worden war. Hierbei seien durch die Täter auch ein Schlagstock und Reizstoff gegen den Geschädigten eingesetzt worden. Die zuerst eintreffende Streife der Bundespolizei versuchte, dem mutmaßlich durch das Reizgas orientierungslos wirkenden Geschädigten, Erste-Hilfe zu leisten. Da er wild und unkontrolliert um sich schlug, musste er hierzu durch die Beamten festgehalten werden. Eine Bekannte des Geschädigten griff daraufhin einen der Beamten der Bundespolizei an, versuchte diesen von dem Geschädigten wegzuziehen und verletzte den Beamten durch Kratzen am Hals leicht. Diese wird sich aufgrund ihres Verhaltens nun strafrechtlich verantworten müssen. Der Geschädigte der Auseinandersetzung wurde aufgrund seiner Verletzungen vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Täter waren bereits vor Eintreffen der Streifen in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

2.

Runkel - Ennerich, Hammerstraße: Zweckfeuer greift auf Holzpoller über. Tatzeit: Freitag, 11.03.2022, gg. 14:40 Uhr

Am Freitag, 11.03.2022, gegen 14:40 Uhr, mussten die Feuerwehren von Ennerich und Dehrn zu einem Einsatz in die Hammerstraße in Ennerich ausrücken. In der Hammerstraße hatte ein Anwohner ein genehmigtes Zweckfeuer entfacht, dass auf eine Wiese und in der Nähe gelagertes Brennholz übergegriffen hatte. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell