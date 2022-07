Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (js), 10.07.22, 14.20 Uhr Vier Fahrradfahrer befuhren den Keilweg aus Richtung Freizeitsee kommend in Richtung Ortsmitte Schönhagen. Auf einem geraden Teilstück der Straße Keilweg bremste eine 54-Jährige aus einem Uslarer Ortsteil ihr Pedelec ab. Dies übersah ein nachfolgender 50-jähriger Pedelec-Fahrer aus Uslar, so dass es zum Zusammenstoß kam und die Radfahrer stürzten. Beide wurden dabei verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Rädern entstand geringer Sachschaden.

