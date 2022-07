POL-NOM: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 08.07.2022 - 10.07.2022 Gleich mehrere Einbecker Bürger erhielten im Zeitraum von Freitag, den 08.07.2022 bis zum 10.07.2022 Telefonanrufe bzw. Nachrichten in betrügerischer Absicht. In einem Fall gab sich eine weibliche Person am Telefon als Polizeibeamtin aus und forderte für einen verursachten Unglücksfall eines Familienmitgliedes einen sechsstelligen Geldbetrag. In weiteren Fällen ...

mehr