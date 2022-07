Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug über Telefon und WhatsApp

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 08.07.2022 - 10.07.2022

Gleich mehrere Einbecker Bürger erhielten im Zeitraum von Freitag, den 08.07.2022 bis zum 10.07.2022 Telefonanrufe bzw. Nachrichten in betrügerischer Absicht. In einem Fall gab sich eine weibliche Person am Telefon als Polizeibeamtin aus und forderte für einen verursachten Unglücksfall eines Familienmitgliedes einen sechsstelligen Geldbetrag. In weiteren Fällen meldeten sich bislang noch unbekannte Täter via WhatsApp und gaben sich als Kind der/des Angeschriebenen aus und baten um eine Geldüberweisung aus einer Notlage heraus. In allen Fällen waren die Adressaten jedoch so aufmerksam und erkannten den versuchten Betrug sodass es zu keinerlei Geldübertragungen kam. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang nochmals darauf aufmerksam, sich durch derartige Forderungen am Telefon oder über die sozialen Medien nicht unter Druck setzen zu lassen und auf jeden Fall, nach sorgsamer Prüfung, die Polizei zu informieren.

