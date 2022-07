Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ex-Freund rastet aus

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 09.07.2022; 08:50 Uhr

Am Samstag, den 09.07.2022, verschafft sich ein 24jähriger Mann aus Göttingen zunächst gewaltsam Zutritt in die Wohnung seiner Ex-Freundin in der Stadtgrabenstraße, um mit ihr ein klärendes Gespräch zu führen. Nach Eintreten der Wohnungstür schlug er dann aber im weiteren Verlauf auf die 32jährige Einbeckerin ein, bis diese eigenständig die Flucht ergreifen und die Polizei informieren konnte. Das Opfer wurde durch die Schläge leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, hatte sich der Angreifer bereits in unbekannte Richtung entfernt. Eine auf dem Küchentisch befindliche Bankkarte des Opfers nahm er dabei an sich. Vorausgegangen sind langanhaltende und bei der Polizei Einbeck bekannte Beziehungsstreitigkeiten. Auch in diesem Fall hat die Polizei gegen den bekannten jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet.

