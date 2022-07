Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Haustür mit Glasflasche eingeworfen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 09.07.2022; 18:15 Uhr

Am Samstagabend, den 09.07.2022, gegen 18:15 Uhr, feierte ein Ehepaar im Gerhart-Hauptmann-Weg in Einbeck, zusammen mit mehreren Kindern, ein Sommerfest in ihrem Garten. Plötzlich nahm die 43jährige Ehefrau einen lauten Knall vor dem Haus wahr. Vor Ort konnte sie dann noch erkennen, wie sich drei Jugendliche fußläufig von der Örtlichkeit entfernten und der Glaseinsatz der Hauseingangstür mit einer Flasche eingeworfen war. Hierbei ist ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden. Bei einer anschließenden Nachsuche nach den möglichen Tätern, traf man auf ein 12jähriges Mädchen aus der Nachbarschaft, die Angaben zu den flüchtenden Jugendlichen machen konnte. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Ob die Jugendlichen tatsächlich etwas mit dem Flaschenwurf zu tun haben wird derzeit geprüft.

