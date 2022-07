Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung bei Polderparty

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Drüber (Kr.) 10.07.2022; 00:25 Uhr

Am Sonntag, den 10.07.2022, kam es kurz nach Mitternacht in Drüber zu einer gefährlichen Körperverletzung, im Rahmen der Polderparty. Hierbei wurde einem 19jährigen Mann aus Lauenberg, von einem bislang noch unbekannten Täter, Pfeffer- oder CS-Spray ins Gesicht gesprüht. Dieser war zusammen mit einem 24jährigen Mann aus Drüber auf dem Weg zu einem Rettungswagen, um einen weiteren Bekannten dort nach einem Sturzgeschehen behandeln zu lassen. Hierbei drängelte sich ein Unbekannter zwischen die drei Personen und sprühte dem Lauenberger grundlos ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt eine Reizung der Bindehäute sowie der Nasenschleimhaut und musste kurzzeitig durch die Rettungssanitäter behandelt werden. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

