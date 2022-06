POL-RBK: Bergisch Gladbach - 14-Jährige wird an Fußgängerüberweg von Auto erfasst und dabei schwerverletzt

Kürten (ots) - Am vergangenen Sonntag (19.06.) erschien eine 83-jährige Kürtenerin auf der Polizeiwache in Bergisch Gladbach, um Strafanzeige wegen eines WhatsApp-Betrugs zu erstatten. Die Geschädigte hatte mehrfach WhatsApp-Nachrichten ihrer vermeintlichen Tochter bekommen, in denen diese eine angebliche finanzielle Notsituation schilderte. Daraufhin überwies die ...

mehr