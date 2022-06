Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Alkoholisierter Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagabend (19.06.) gegen 18:45 ist es auf dem Brückenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein alkoholisierter Rollerfahrer gestürzt ist und sich leicht verletzt hat.

Der 63-jährige Wermelskirchener war mit seinem Roller auf dem Brückenweg in Richtung Eich unterwegs. In einer Linkskurve geriet er offenbar mit den Reifen gegen den Bordstein und stürzte. Bei dem Sturz fiel der Roller auf die Seite und der Fahrer landete auf dem Gehweg. Zufällig vorbeikommende Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst sowie die Polizei.

Da die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahmen und er auch einräumte, kurz zuvor Bier getrunken zu haben, wurde versucht einen Alkoholtest durchzuführen. Der Test gelang dem Mann nicht, so dass umgehend die Blutprobe erforderlich war. Am Roller war zudem ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht, so dass neben dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auch noch der Verdacht einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetzt im Raum steht. Der Sachschaden am Roller wurde auf 150 Euro geschätzt.

Nach Entnahme der Blutprobe im Krankenhaus musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde untersagt. (ct)

