Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Alleinunfall auf der Wittbräucker Straße - Eine Frau wird schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0200

Bei einem Unfall Samstagmittag (6.11.) auf der Wittbräucker Str. ist eine 44-jährige Frau schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Dortmunderin gegen 11.30 Uhr auf der Wittbräucker Straße in Richtung Süden. In Höhe der Hausnummer 443 wich sie nach eigenen, ersten Angaben einem Tier auf der Fahrbahn aus und verlor dadurch die Kontrolle. Das Auto der Dortmunderin prallte gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug und blieb schließlich auf der linken Seite liegen. Die Feuerwehr musste das Dach des Autos abtrennen, um die schwer verletzte Frau zu befreien.

Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

An beiden Autos entstand Totalschaden im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro.

