POL-RBK: Kürten - WhatsApp-Trickbetrüger ergaunern knapp 4.000 Euro

Wermelskirchen (ots) - Am Sonntagabend (19.06.) gegen 18:45 ist es auf dem Brückenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein alkoholisierter Rollerfahrer gestürzt ist und sich leicht verletzt hat. Der 63-jährige Wermelskirchener war mit seinem Roller auf dem Brückenweg in Richtung Eich unterwegs. In einer Linkskurve geriet er offenbar mit den Reifen gegen ...

mehr