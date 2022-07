Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 09.07.2022; 09:30 Uhr - 10:30 Uhr

Am Samstagmorgen, den 09.07.2022, zerkratzte ein bislang noch unbekannter Täter, mit einem spitzen Gegenstand, den geparkten Pkw einer 32jährigen aus Drolshagen. Die Frau war zu Besuch in Einbeck und hatte ihren Pkw, Daimler Benz, in der Wolperstraße, gegen 09:30 Uhr geparkt. Als sie gegen 10:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses komplett herum zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu dieser Tat gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

