Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Farbschmierereien an Vereinsgebäude

Norden - Baucontainer aufgebrochen

Norden - Einbruch in Werkstatt

Marienhafe - Pedelec vor der Kirche gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Farbschmierereien an Vereinsgebäude

In Hage kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschmierten zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, an mehreren Stellen ein Vereinsheim am Edenhof mit Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Hage entgegen unter Telefon 04931 973980.

Norden - Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag einen Baucontainer und einen Bauwagen in Norden aufgebrochen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, betraten die Täter die Baustelle an der Straße In der Wildbahn und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbruch in Werkstatt

Zu einem Einbruch kam es am Wochenende in der Straße Am Zingel in Norden. Bislang Unbekannte verschafften sich auf einem Grundstück gewaltsam Zutritt zu einem als Werkstatt genutzten Schuppen und entwendeten diverse Geräte und Maschinen. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 12.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Marienhafe - Pedelec vor der Kirche gestohlen

Unbekannte haben in Marienhafe ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Rad der Marke Gazelle war am Samstag gegen 15.30 Uhr vor der Kirche in der Rosenstraße abgestellt worden. Als die Eigentümerin gegen 18 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Rad nicht mehr dort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs unter Telefon 04934 910590.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell