POL-PPMZ: Vier Einbrüche in der Altstadt und Gonsenheim

Mainz Stadtgebiet (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in den Stadtteilen Altstadt und Gonsenheim zu vier Einbrüchen. Zwei davon scheitern im Versuchsstadium.

Altstadt:

Unbekannte Täter brachen in eine Rechtsanwaltskanzlei ein. Als Einstieg diente eine Balkontür auf dem Dach des Gebäudekomplexes. Die sich über zwei Stockwerke erstreckenden Büroräumlichkeiten wurden komplett durchwühlt. Gestohlen wurde am Ende lediglich ein geringer Geldbetrag aus einem Sparschwein.

Gonsenheim:

1. Nachdem das Aufhebeln der Terrassentür gescheitert war, warfen zwei unbekannte Täter mit einem Stein die Eingangstür zu einem Café in der Breiten Straße ein. Gestohlen wurden Elektrogeräte und eine Schachtel Pralinen. Ein Anwohner, der durch den Lärm wach wurde, konnte einen der Täter beschreiben:

- männlich - jung - norddeutscher Akzent - blaue Bekleidung - rotes Sportfahrrad

2. Bei einem Einbruchsversuch am Juxplatz versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einem Eispavillon zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch am Aufhebeln des Fensters und ließen schließlich von ihrem Versuch ab.

3. In der Kapellenstraße versuchten unbekannte Täter in eine Apotheke einzubrechen. Trotz mehrfachen Ansetzens gelang es ihnen jedoch nicht, die Anlieferungsklappe aufzuhebeln, sodass sie nicht in das Innere der Apotheke gelangten.

Die vorhandenen Spuren wurden gesichert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der örtlichen Konzentration geht die Polizei bei den Vorfällen in Gonsenheim davon aus, dass die Taten zusammenhängen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

