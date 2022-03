POL-PPMZ: Streit um Bekleidung gipfelt in Strafanzeige

Mainz-Bleichenviertel (ots) - Am Mittwochmittag wurde eine Rentnerin Opfer eines Straßenraubes im Mainzer Bleichenviertel. Die 95-jährige Dame aus Mainz-Weisenau ging gegen 12:10 Uhr auf dem Bürgersteig in der Mittleren Bleiche, als sie plötzlich hinterrücks angegriffen wurde. Der jugendliche Haupttäter entriss der Dame unter Gewaltanwendung ihre Tasche und ihr Portemonnaie und flüchtete hiernach in Begleitung ...

