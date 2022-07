Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erstmeldung - Brand in Mehrfamilienhaus in Uslar - Ein Toter

Northeim (ots)

Uslar, Gerhart-Hauptmann-Str.

Montag, 11.07.2022, 09:47 Uhr

USLAR(da) - Aktuell kommt es in Uslar zu einem Feuerwehreinsatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Um 09:47 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Qualm aus der brandbetroffenen Wohnung. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr im Haus eine Leiche. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und Identität des Toten dauern an, aktuell finden noch Löschmaßnahmen statt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell