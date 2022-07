POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots) - Bezug unsere Pressemitteilung von 11:02 Uhr USLAR(da) -Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:47 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wie mittlerweile feststeht, ist das Feuer im Bereich des Schlafzimmers in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr aus Uslar war mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten mussten die ...

mehr