Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Widerstand nach Verkehrsunfallflucht - Zwei Beamte leicht verletzt

Worms (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag gegen 12:45 Uhr, kommt es in der Slevogtstraße in Worms zunächst zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchiert die 28-jährige PKW-Fahrerin eine Verkehrsinsel und verliert dabei ihr vorderes Kennzeichen. Anstatt den Verkehrsunfall zu melden, beschließt die Fahrerin, ihr Kennzeichen einzusammeln und sich von der Unfallörtlichkeit zu entfernen. Dies kann jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, welcher daraufhin die Polizei verständigt. Durch eine Streifenwagenbesatzung können das Unfallfahrzeug und die Fahrerin im Bereich der Renzstraße in Worms festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle beleidigt und tritt die Fahrerin die Polizeibeamten*innen, woraufhin sie zu Boden gebracht und fixiert wird. Durch weitere Personen, die sich mit der Frau solidarisierten, entsteht eine aggressive Stimmung vor Ort, weshalb weitere Polizeikräfte zur Kontrollörtlichkeit entsandt werden. Während die Fahrerin zum Streifenwagen verbracht wird, spuckt diese einen weiteren Beamten an.

Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Beamte leicht verletzt. Die 28-jährige Fahrerin erwarten nun Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell