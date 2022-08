POL-PPWP: Zaun durchtrennt

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Nach dem Kerwe-Umzug am Wochenende ist aus der Mehrzweckhalle in der Marktstraße eine Klarinette verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Am Samstag, gegen 17 Uhr, stellte eine 46-jährige Musikerin die Klarinette in einem Nebenraum der Halle ab. Als die Frau sie am Sonntag, gegen 10 Uhr, holen wollte, war das Instrument verschwunden. Ein konkreter ...

