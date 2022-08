Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Klarinette nach Kerwe-Umzug verschwunden

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nach dem Kerwe-Umzug am Wochenende ist aus der Mehrzweckhalle in der Marktstraße eine Klarinette verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.

Am Samstag, gegen 17 Uhr, stellte eine 46-jährige Musikerin die Klarinette in einem Nebenraum der Halle ab. Als die Frau sie am Sonntag, gegen 10 Uhr, holen wollte, war das Instrument verschwunden. Ein konkreter Tatverdacht besteht aktuell nicht. Der Raum war nicht abgeschlossen und somit für jeden frei zugänglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

