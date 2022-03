Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Graffiti auf S-Bahn: Ein Tatverdächtiger gestellt

Köln (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (13./14. März) beschädigten Sprayer eine stehende S-Bahn am Bahnhof Deutzerfeld in Köln durch das widerrechtliche Anbringen eines großen Graffiti-Schriftzuges. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG überraschten die Tatverdächtigen und hielten einen 24-Jährigen bei seinem Fluchtversuch bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Diese fertigten Lichtbilder, sicherten Spuren und nahmen den Kölner mit zur Dienststelle.

Mitten in der Nacht gegen 23:45 Uhr bemerkten Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG drei dunkel gekleidete Personen, welche sich am Bahnhof Deutzerfeld in der unmittelbaren Nähe einer, zur Abfahrt vorbereiteten, S19 aufhielten. Obgleich sie bei Erkennen der Männer die Flucht ergriffen, konnte ein 24-jähriger aus Köln gestellt und festgehalten werden. Alarmierte Bundespolizisten kontrollierten den jungen Mann und fanden bei der Durchsuchung Farbspuren an der Jacke und an der Geldbörse. Bei der Absuche des Bahnhofs nach Spuren, fanden die Beamten weiterhin sechs Spraydosen auf, stellten sie sicher und fertigten von der Tatörtlichkeit sowie von der beschädigten S-Bahn mehrere Lichtbilder. Den 24-Jährigen nahmen die Bundespolizisten mit zur Dienststelle, wo sie seine Fingerabdrücke speicherten und ihm den Tatvorwurf der "Sachbeschädigung" eröffneten. Nach Fertigung einer Strafanzeige entließen sie den Kölner von der Wache. Die Schadenshöhe, durch die Sachbeschädigung in Form von Graffiti auf einer Größe von ca. 40qm, wird durch den Fachdienst der Deutschen Bahn AG festgestellt.

