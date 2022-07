POL-OG: Rastatt - Flächenbrand

Lahr (ots) - Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt hat am Montagabend zur Verletzung einer 39-jährigen Beifahrerin geführt. Als der 25-jährige Fahrer des Wagens gegen 23:45 Uhr an einer Kreuzung in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße eine Vollbremsung aufgrund eines plötzlich abbremsenden vorausfahrenden Fahrzeugs einlegen musste, wurde die Beifahrerin nach vorne geschleudert. Hierbei schlägt die Frau mit dem Kopf gegen ...

mehr