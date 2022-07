Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Nicht angelegter Sicherheitsgurt

Lahr (ots)

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt hat am Montagabend zur Verletzung einer 39-jährigen Beifahrerin geführt. Als der 25-jährige Fahrer des Wagens gegen 23:45 Uhr an einer Kreuzung in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße eine Vollbremsung aufgrund eines plötzlich abbremsenden vorausfahrenden Fahrzeugs einlegen musste, wurde die Beifahrerin nach vorne geschleudert. Hierbei schlägt die Frau mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, welche aufgrund dessen springt. Die 39-Jährige klagt infolge des Aufpralls über starke Kopfschmerzen, verweigert jedoch einen Transport durch die Rettungswagenbesatzung. Sie wurde durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg daraufhin angewiesen, selbst in einem Klinikum vorstellig zu werden.

/nk

