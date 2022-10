Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nächtlicher Wohnhausbrand

Rolfshagen (Auetal) (ots)

Auetal/ Rolfshagen (loy): In der zurückliegenden Nacht geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Zwischendecke eines Einfamilienhauses in der Straße Ostereiche des Ortsteils Rolfshagen in Brand.

Durch den Hausbewohner wurde in der Nacht zunächst Brandgeruch wahrgenommen, kurz darauf wurde das Feuer entdeckt. Der Bewohner konnte das Haus eigenständig verlassen, sodass es glücklicherweise keine Verletzten gibt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings entstand durch die Flammen ein Schaden am Gebäude, sodass es bis auf weiteres nicht bewohnt werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell