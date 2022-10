Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Motorradfahrer schubst Kind von Fahrrad und entwendet Geldbörse - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 26.10.2022, gegen 17.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Täter in Hoya, Am Hafen, einen 12-jährigen Jungen aus Hoya vom Fahrrad und entwendete dessen Portemonnaie. Die Polizei Hoya ermittelt wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der Junge allein mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Weser von Famila in Richtung Campingplatz unterwegs, als ein bislang unbekannter junger Mann diesen plötzlich von seinem Fahrrad schubste. Der Täter nahm das Portemonnaie, welches der Junge beim Sturz verlor, an sich. Gegen die weitere versuchte Wegnahme des Mobiltelefons konnte der Junge sich wehren und mit seinem Fahrrad flüchten. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit einem Motorrad, einer schwarzen Honda, in unbekannte Richtung. Das Kind blieb unverletzt.

Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: männlich, ca. 25 J. alt, ca. 185-190 cm groß, breite Schultern, leichter Bauchansatz, schwarze Bekleidung, Sneaker, Sturmhaube, braune Augen. Der Mann war mit einer schwarzen Honda unterwegs.

Wer kann Hinweise zum Täter oder dem schwarzen Motorrad geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hoya unter 04251/934640 entgegen.

