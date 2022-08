Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Trunkenheitsfahrt in Bad Ems

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 25.08.2022 auf den 26.08.2022 beschädigte eine 31- Jährige, stark betrunkene Frau mindestens einen PKW in der Schulstraße in Bad Ems. U.a. schlug sie mit Schuhen auf den PKW ein und warf ein Fahrrad auf diesen. Zudem gaben Zeugen an, dass die Frau zuvor mit ihrem Rad in starken Schlangenlinien aus Richtung Fachbach nach Bad Ems fuhr.

Die Polizeiinspektion Bad Ems sucht Zeugen und/oder Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu der o.g. Frau in Sachen Sachbeschädigung an Fahrzeugen sowie dem Fahrverhalten auf dem Fahrrad machen können.

Angaben sind entweder telefonisch unter der Telefonnummer: 02603/970 0 oder per E- Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de an die PI Bad Ems zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell