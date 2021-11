BPOL-HB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen, der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover und des Hauptzollamtes Bremen

Bundespolizeiinspektion Bremen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen, der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover und des Hauptzollamtes Bremen

Bremen (ots)

Schleusungskriminalität / Schwarzarbeit: Wohnungsdurchsuchungen von Bundespolizei und Zoll in Bremerhaven

Bremen / Bremerhaven / Hannover, 11.11.2021

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen haben rund 100 Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover und des Hauptzollamtes Bremen seit den frühen Morgenstunden sechs Wohnungen und Geschäftsräume in Bremerhaven und im Landkreis Cuxhaven durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern in das Bundesgebiet sowie Veruntreuung und Vorenthaltung von Sozialabgaben.

Wegen des gewerbsmäßigen Einschleusens von osteuropäischen Ausländern beschuldigt werden eine 53-jährige Frau sowie ein 57- und ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven. Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige.

Die Bundespolizei wurde auf das Trio aufmerksam, nachdem eine belarussische Staatsangehörige am Flughafen Hannover mit einem polnischen Visum zum Zwecke der Arbeitsaufnahme in Deutschland vorstellig wurde. Diese Belarussin sollte über die Agentur der Beschuldigten mit ungültigen Bescheinigungen als Pflegekraft an private Haushalte vermittelt werden. Sie verfügte nicht über die erforderliche Arbeits- / Aufenthaltserlaubnis.

Der Zoll führte ebenfalls Ermittlungen gegen die 53-Jährige, die Inhaberin der Vermittlungsagentur ist. Durch die Beschuldigten sollen zirka 170 weitere Pflegekräfte vermittelt worden sein. In diesem Zusammenhang sollen Mindestlöhne nicht ordnungsgemäß entrichtet und Sozialabgaben veruntreut und vorenthalten worden sein.

Nähere Einzelheiten zum Verfahren können derzeit nicht bekanntgegeben werden. Die Auswertung beschlagnahmter Beweismittel wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

