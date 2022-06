Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand auf A98 (03.06.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmittag ist auf der Autobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Stockach-Ost ein Auto in Brand geraten. Gegen 13 Uhr war ein Mercedes auf der Autobahn 98 unterwegs und geriet aufgrund technischer Ursache in Brand. Der 74-Jährige Fahrer konnte das Auto noch auf dem Seitenstreifen abstellen und verlassen, ehe es in Vollbrand stand. Die mit drei Fahrzeugen und 25 Mann ausgerückte Ludwigshafener Wehr löschte den brennenden Wagen, der anschließend abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. Die Autobahnmeisterei sicherte die Örtlichkeit während der Löscharbeiten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

