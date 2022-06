Schiltach (ots) - In der Hauptstraße ist am Donnerstagnachmittag ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer gestürzt. Dabei zog er sich einige Verletzungen zu, weshalb der Rettungsdienst ihn nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus brachte. Passiert ist der Unfall, als der Radler kurz vor 16 Uhr auf Höhe des dortigen Discounters von der Fahrbahn auf ...

