Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unfallflüchtiger hinterlässt Delle an Opel-Stoßstange

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Eine ordentliche Delle an der Stoßstange eines schwarzen Opel Corsa hat am Donnerstag ein noch unbekannter Autofahrer hinterlassen, der ein- oder ausparkte. Der Kleinwagen war auf dem Parkplatz des Gebäudes "Im Bletzenfeld 4" am Ortsrand abgestellt. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen feststellte, dürfte die Beschädigung zwischen 7.20 Uhr und 16.30 Uhr passiert sein. Nicht ausschließen kann sie, dass die Delle von einer Anhängerkupplung eines SUV oder anderen größeren Fahrzeugs herrührt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

