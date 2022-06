Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Ludwigshafen Lkr. Konstanz) Unfall auf Baustelle - Muldenkipper kippt um (03.06.2022)

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall auf einer Baustelle ist es am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf dem Kronbühlstraße gekommen. Der Muldenkipper eines 59 Jahre alten Mannes geriet bei gleichzeitigem Rückwärtsfahren und Entladen in Schräglage und kippte daraufhin auf die Seite. Der 59-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am dem Muldenkipper entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell